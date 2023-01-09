Новый тренер сборной Португалии высказался о Роналду

Новый тренер сборной Португалии Роберт Мартинес заявил, что он рассчитывает на нападающего “Аль-Наср” Криштиану Роналду.

“Я рассчитываю на Роналду. Хочу встретиться с футболистами, которые принимали участие в ЧМ-2022. Криштиану является одним из них. Он уже 19 лет играет за сборную и это заслуживает уважения. Мы обсудим с ним, как нам создать более сильную команду”, - приводит слова Мартинеса A Bola.

37-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Всего он провел за национальную команду 196 матчей и забил 118 голов.

Сборная Португалии в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 сыграет со сборными Боснии, Исландии, Словакии, Люксембурга и Лихтенштейна.

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