Новый скандал? Барселона недовольна качеством трансляций ее матчей

Руководство «Барселоны» выразило недовольство качеством телевизионных трансляций матчей с участием команды.

Как пишет Sport.es, в каталонском клубе считают неуважительным отношение к ним.

В частности, боссы каталонской команды обеспокоены негативными комментариями, которые прозвучали в адрес главного тренера Хави в одном из матчей.

Кроме того, в клубе встревожены тем, что их главного тренера часто показывают в кадре, когда он выражает недовольство судейством.

В “Барселоне” обратили внимание на то, что при этом эпизоды с тренерами других команд почти не попадают в телевизионную картинку.

В знак протеста «Барселона» может прекратить взаимодействие с телевизионными представителями в перерывах матчей.

Напомним, что по итогам девяти туров чемпионата Испании «Барселона» идет на третьей строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 21 балл.

В следующем матче каталонцы будут играть против «Атлетика».