Новый контракт Симеоне с Атлетико будет иметь важный пункт

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне вскоре подпишет новый контракт с мадридским клубом.

Как сообщает Cope, соглашение будет рассчитано на три года.

Согласно информации источника, в обновленном контракте с аргентинским тренером будет пункт о возможности досрочного расторжения сотрудничества.

Его могут активировать в случае, если "матрасникам" не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов. В таком случае, клуб не будет платить компенсацию тренеру после его ухода.

Симеоне занял должность главного тренера "Атлетико" в 2011 году. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Испании, выигрывала Кубок страны и дважды победила в Лиге Европы.

Кроме того, тренер дважды выводил “матрасников” в финал Лиги чемпионов, но они так и не смогли выиграть турнир.

После 10 туров сезона 2023/2024 "Атлетико" занимает третье место в Ла Лиге, имея 25 очков. От лидирующего "Реала" подопечные Симеоне отстают на три балла, однако у "матрасников" есть одна отложенная игра.