Новый клуб Месси опозорился в день подписания аргентинца

В ночь на 16 июля лидер Западной конференции "Сент-Луис Сити" играл с главным аутсайдером Восточной конференции - “Интер Майами”, который усилил свой состав звездным аргентинским форвардом Лионелем Месси.

В этом матче "Сент-Луис Сити" одержал победу со счетом 3:0, продлив внушительную серию “Интер Майами” без побед до 11 встреч.

Голы в этом матче забивали Самюэль Адениран, Тим Паркером Эдуард Левен.

"Сент-Луис Сити" лидирует в Западной конференции с 41 очком. "Интер Майами" занимает последнее место в Восточной конференции с 18 очками.

К слову, этот матч также стал дебютным для аргентинского тренера Херардо Мартино.

Напомним, что Месси прошлые два сезона провел в составе парижского ПСЖ, а этим летом получил статус свободного агента и перебрался в американский клуб бесплатно. Также команда подписала бывшего капитана “Барселоны” Серхио Бускетса, который в свое время много поиграл с аргентинцем.

Ожидается, что дебют Месси за новый клуб состоится в конце июля.