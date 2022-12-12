Новый главный тренер сборной Испании оценил шансы на возвращение Рамоса

Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил мнение, что защитник “Пари Сен-Жермен” Серхио Рамос может вернуться в национальную команду.

“Рамос может вернуться в сборную. Он находится в отличной форме. Все футболисты, находящиеся в хорошей форме, могут получить вызов. Ранее я тренировал молодежные сборные и у меня было ограничение по возрасту. Теперь я могу выбрать любого футболиста. Я не закрываю двери ни перед кем. Я уверен в молодых талантах, а также в ветеранах, которые многое дали испанскому футболу. Мы не будем смотреть в паспорт”, - приводит слова де ла Фуэнте Marca.

36-летний Рамос в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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