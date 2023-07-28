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Новый главный тренер ПСЖ попросил клуб купить молодую звезду "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 17:24
Новый главный тренер ПСЖ попросил клуб купить молодую звезду "Барселоны" Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

“Пари Сен-Жермен” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” и сборной Испании Педри, сообщает СОРЕ.

По сведениям источника, французский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично новый главный тренер парижского клуба Луис Энрике. Впрочем, приобрести Педри будет сложно, так как “Барселона" не собирается его продавать. Отступные в контракте испанца составляют один миллиард евро.

20-летний Педри выступает за “Барселону” с лета 2020 года. Он перешел в каталонский клуб из “Лас-Пальмас”. Сумма трансфера составила 17,5 миллионов евро. Всего он провел за “Барсу” 109 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. В составе клуба Педри становился чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/2021, а также стал обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2022/2023.

Педри с 2021 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 18 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Педри был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы-2020.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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