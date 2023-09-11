Новичок Челси может пропустить шесть недель из-за травмы

Новичок Челси полузащитник Ромео Лавиа может пропустить шесть недель из-за травмы лодыжки, сообщает Daily Mail.

В клубе опасаются, что их футболист может пропустить по меньшей мере шесть недель из-за травмы лодыжки на тренировке, которую он получил на прошлой неделе. Такие показатели были получены после первого медицинского обследования.

В Челси еще не подтвердили официально всю серьезность травмы. В команде ожидают, что через несколько дней ситуация прояснится. Однако такая ситуация откладывает дебют Ромео Лавии по Челси ориентировочно до конца октября.

Напомним, что полузащитник Саутгемптона и сборной Бельгии Ромео Лавиа сделал выбор между Челси и Ливерпулем. Футболист решил присоединиться к лондонскому клубу, готовому заплатить за него 64 миллиона евро. Челси вынужден был повысить предложение из-за интереса к игроку со стороны Ливерпуля.

19-летний Лавиа выступал за Саутгемптон с лета 2022 года. Он перешел в клуб из Манчестер Сити. Сумма трансфера составила 12,3 миллионов евро. В общей сложности хавбек провел за "святых" 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.