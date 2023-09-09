Новичок Баварии испытывает большое давление в новом клубе

Хари Кейн, перешедший этим летом в Баварию, заявил, что испытывает невероятное давление в новом клубе, сообщает The Independent.

Однако, несмотря на это, английский нападающий наслаждается этим давлением. Он состоит в том, что Баварии нужно убедительно побеждать в каждом матче Бундеслиги. Это вообще не то, что было в Тоттенхэме, где даже два матча без побед не считались катастрофой.

Кейн сказал, что у Баварии такое ощущение, что нужно побеждать в каждом матче с разгромным счетом. Даже после побед 3:1 и 4:0 все равно было определенное недовольство тем, как играли. По его мнению, это неотъемлемая часть столь большого клуба. Они хорошо приступили к новому сезону Бундеслиги и Хари нравятся эти эмоции.

Также Кейн заявил, что ему грустно наблюдать за тем, что его сверстники из Англии выиграют титулы. Это и явилось главной причиной его ухода из Тоттенхэма. Он подчеркнул и то, что рекорд АПЛ по забитым голам никогда не был в приоритете. Кейн добавил, что он продолжает следить за Тоттенхэмом и желает успеха этой команде.