Новая звезда сборной Португалии начал сотрудничество с бывшим агентом Роналду

Футболист сборной Португалии Гонсалу Рамуш будет сотрудничать с агентством Жорже Мендеша.

До этого агентом футболиста был Мохаммед Азфаль.

Интересно, что еще совсем недавно с Мендешем сотрудничал капитан португальской сборной Криштиану Роналду.

Напомним, что Рамуш получил славу после того, как в матче 1/8 финала Мундиаля против Швейцарии вышел на поле вместо Роналду и забил три гола.