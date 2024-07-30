Новая Зеландия второй раз подряд стала Олимпийским чемпионом по Регби-7 среди женщин

Во вторник, 30 июля, прошел финальный матч женского Олимпийского турнира по Регби-7. Сборная Новой Зеландии сыграла против Канады.

В финальном матче Новая Зеландия добыла победу с общим счетом 19:12. Первая половина завершилась в пользу канадок (12:7). А вто вторая прошла под полную диктовку победительниц прошлой Олимпиады - 12:0.

В матче за бронзовые награды ранее США победили Австралию - 14:12.

Регби, в который играют по семь человек в каждой из команд, стал олимпийским видом спорта относительно недавно, а именно в 2016 году.

Женская сборная Новой Зеландии выиграла Олимпийское золото второй раз. Ранее новозеландки становились лучшими на Олимпиаде-2020 в Токио.