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Ноттингем Форест вдесятером не проиграл Брентфорду

Новости футбола Сегодня, 11:30
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Ноттингем Форест вдесятером не проиграл Брентфорду Фото: premierleague.com / Автор неизвестен

В единственном матче воскресенья в английской Премьер-лиге встречались Ноттингем Форест и Брентфорд.

Основные события в игре разворачивались после перерыва. На 56-й минуте сенегальский защитник “лесников” Мусса Ниахате получил вторую желтую карточку и оставил хозяев вдесятером. Уже через две минуты Брентфорд этим воспользовался: Нергор забил первый гол в этом матче. Однако преимущество гостей держалось менее десяти минут: Домингес вскоре восстановил паритет. До финального свистка Ноттингем удержал приемлемый, как при игре в меньшинстве, счет 1:1.

Перед последним матчем 7 тура Премьер-лиги - завтра сыграют Фулхэм и Челси - Ноттингем занимает одиннадцатую строчку в таблице. У Брентфорда на одно очко меньше и тринадцатая позиция.

В следующем туре Ноттингем в гостях встретится с Кристал Пэлас, а Брентфорд ожидает выезд к Манчестер Юнайтед.

Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1
Голы: Домингес 65 - Нергор 58
Красная карточка: Ниахате 56 (Ноттингем Форест)

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