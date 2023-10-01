Ноттингем Форест вдесятером не проиграл Брентфорду

В единственном матче воскресенья в английской Премьер-лиге встречались Ноттингем Форест и Брентфорд.

Основные события в игре разворачивались после перерыва. На 56-й минуте сенегальский защитник “лесников” Мусса Ниахате получил вторую желтую карточку и оставил хозяев вдесятером. Уже через две минуты Брентфорд этим воспользовался: Нергор забил первый гол в этом матче. Однако преимущество гостей держалось менее десяти минут: Домингес вскоре восстановил паритет. До финального свистка Ноттингем удержал приемлемый, как при игре в меньшинстве, счет 1:1.

Перед последним матчем 7 тура Премьер-лиги - завтра сыграют Фулхэм и Челси - Ноттингем занимает одиннадцатую строчку в таблице. У Брентфорда на одно очко меньше и тринадцатая позиция.

В следующем туре Ноттингем в гостях встретится с Кристал Пэлас, а Брентфорд ожидает выезд к Манчестер Юнайтед.

Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1

Голы: Домингес 65 - Нергор 58

Красная карточка: Ниахате 56 (Ноттингем Форест)