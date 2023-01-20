"Ноттингем Форест" усилился форвардом "Ньюкасла"

Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Ньюкасла” Криса Вуда.

“Лесники” арендовали футболиста на полгода с обязательством последующего выкупа за 17 миллионов евро.

31-летний Вуд выступал за “Ньюкасл” с 2022 года. Всего он провел за клуб 39 матчей и забил пять голов. Ранее играл за “Кембридж”, “Гамильтон Уондерерс”, “Уаикато”, “Вест Бромвич”, “Барнсли”, “Брайтон”, “Бирмингем”, “Бристоль”, “Миллуолл”, “Лестер”, “Ипсвич”, “Лидс” и “Бернли”. За сборную Новой Зеландии 70 матчей и забил 33 гола.

Не пропустите: "Арсенал" купил полузащитника сборной Бельгии.