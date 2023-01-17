“Ноттингем Форест” подписал звездного бразильца

Бразильский хавбек Данило дос Сантос де Оливейра сменил “Палмейрас” на “Ноттингем Форест”.

Как говорится на сайте клуба АПЛ, контракт с бразильским футболистом будет действовать до середины 2029 года.

В английском клубе 21-летний футболист будет играть под 28-м номером.

За де Оливейру “Сантос” получил около 20 млн.

В составе “Палмейраса” футболист провел последние три сезона, в которых забил 12 голов.