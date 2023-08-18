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"Ноттингем Форест" одержал тяжелую победу в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 16:51
"Ноттингем Форест" одержал тяжелую победу в матче АПЛ Фото: инстаграм "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Ноттингем Форест" на своем поле одержал тяжелую победу над “Шеффилд Юнайтед”. Матч состоялся в городе Ноттингем на стадионе “Сити Граунд” и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В начале матча счет открыл Тайво Авонийи, которому голевой пас отдал Серж Орье. В начале второго тайма равновесие восстановил Густаво Хамер. В концовке матча победный гол забил Крис Вуд с передачи Орье.

“Ноттингем Форест”, набрав три очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. “Шеффилд Юнайтед” с 0 очков занимает 17-е место.

“Ноттингем Форест” – “Шеффилд Юнайтед” - 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: 1:0 – 3 Авонийи, 1:1 – 48 Хамер, 2:1 – 89 Вуд.

Ноттингем Форест”: Тернер, Орье, Боли (Эланга, 69), Маккенна, Уоррелл, Уильямс, Мангаля (Йейтс, 69), Данило (Куяте, 90), Гиббс-Уайт, Джонсон (Ниакате, 90), Авонийи (Вуд, 84).

“Шеффилд Юнайтед”: Фодерингэм, Робинсон, Иган, Ахмедходжич, Лоу (Ларуси, 46), Осборн, Норвуд, Хамер, Винисиус (Башем, 58), Траоре (Хэкфорд, 82), Осула (Брукс, 74).

Желтые карточки: Боли (36), Орье (44), Норвуд (45), Хекингботтом (45), Хамер (72), Осборн (86).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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Ноттингем Форрест Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Англия
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