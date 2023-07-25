"Ноттингем Форест" купил молодого таланта "Манчестер Юнайтед"

Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Манчестер Юнайтед” и сборной Швеции Антони Эланга.

Сумма трансфера составила 17,5 миллионов евро. Футболист подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

21-летний Эланга является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. Он выступал за главную команду манкунианцев с 2021 года. Всего он провел за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В составе “Манчестер Юнайтед" Эланга становился обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2022/2023.

Эланга с 2022 года играет за сборную Швеции. Всего он провел за шведскую национальную команду 12 матчей и забил три гола.

Напомним, что “Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, манкунианцы завоевали право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. “Ноттингем Форест" занял 16-е место в АПЛ.