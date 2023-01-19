"Ноттингем Форест" договорится о переходе форварда "Ньюкасла"

Нападающий “Ньюкасла” и сборной Новой Зеландии Крис Вуд перейдет в “Ноттингем Форест”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, “лесники” договорился об аренде футболиста до лета 2023 года. Форвард дал согласие на переход. Для завершения трансфера игроку осталось пройти медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 31-летний Вуд провел за “Ньюкасл” 22 матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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