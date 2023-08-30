Ноттингем Форест договорился о переходе португальца из Арсенала

Защитник лондонского “Арсенала” Нуну Тавареш перейдет в “Ноттингем Форест", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “Ноттингем Форест" договорился об аренде футболиста сроком на один год. Клуб заплатит за аренду игрока около одного миллиона 200 тысяч евро. Летом 2024 года “лесники” будут иметь приоритетное право на трансфер португальца за 14 миллионов евро.

23-летний Тавареш выступает за “Арсенал” с лета 2021 года. Он перешел в английский клуб из лиссабонской “Бенфики”. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. Всего он провел за “канониров” 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне Тавареш играл на правах аренды за “Марсель”, за который он провел 39 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Контракт игрока с “Арсеналом” действует до лета 2025 года.

Тавареш с 2021 по 2023 годы играл за молодежную сборную Португалии. Всего он провел за португальскую команду 16 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.