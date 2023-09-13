Номинированный на "Золотой мяч" Хвича не забивает 20 матчей подряд

В течение последних 20 матчей вингер Хвича Кварацхелия ни разу не забил гол в ворота соперников.

Номинанту на “Золотой мяч”-2023 не удалось отличиться в играх как за сборную, так и за итальянский “Наполи”.

Свой последний гол звездный грузинский футболист забивал в марте этого года в матче против "Торино" (4:0) в чемпионате Италии.

В начале сентября он сыграл в двух матчах отборочного турнира Евро-2024 против Норвегии (1:2) и Испании (1:7), но никаким результативными действиями не отметился.

В последних 20 матчах за "Наполи" и Грузию во всех соревнованиях Кварахцелия оформил одну голевую передачу. Он ассистировал на партнера в домашнем матче 2-го тура Серии А против "Сассуоло" (2:0).

В прошлом сезоне Хвича повел в составе чемпиона Италии 43 матча, забив 14 голов и сделав 14 результативных передач.

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста на данный момент составляет 85 миллионов евро. Летом были слухи, что в услугах грузина заинтересованы европейские топ-клубы.