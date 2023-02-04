Нойер жёстко раскритиковал руководство "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 05:28
Фото: твиттер сборной Германии/Автор неизвестен
Капитан “Баварии” Мануэль Нойер очень недоволен решением боссов клуба прекратить работу с тренером вратарей команды Тони Тапаловичем.
По словам немецкого стража ворот, для него увольнение специалиста стало тяжёлым ударом.
"Я не могу понять этого решения. Это будто сбило меня с ног. Я ощутил себя так, словно у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере.
Все наши футболисты во вратарской группе были словно разорваны на куски. Они просто рыдали. Я думаю, этим всё сказано", - сказал он.
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