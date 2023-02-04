Нойер жёстко раскритиковал руководство "Баварии"

Капитан “Баварии” Мануэль Нойер очень недоволен решением боссов клуба прекратить работу с тренером вратарей команды Тони Тапаловичем.

По словам немецкого стража ворот, для него увольнение специалиста стало тяжёлым ударом.

"Я не могу понять этого решения. Это будто сбило меня с ног. Я ощутил себя так, словно у меня вырвали сердце. Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере.

Все наши футболисты во вратарской группе были словно разорваны на куски. Они просто рыдали. Я думаю, этим всё сказано", - сказал он.