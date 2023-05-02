Нойер собирается вернуться к тренировкам после тяжелой травмы

Голкипер “Баварии” Мануэль Нойер собирается начать первые тренировки после тяжелой травмы, полученной в отдыхе на горнолыжном курорте.

По данным источника, первые занятия футболист проведет через две-три недели.

Как пишет авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, сперва футболист начнет легкие беговые занятия и специальные упражнения для вратарей.

Если во время занятий трудностей не будет, то голкипер надеется вернуться к работе в команде и подготовиться к следующему сезону.