Нойер рассказал о ходе восстановления после тяжелой травмы

Голкипер “Баварии” Мануэль Нойер поделился своими мыслями о возвращении к тренировкам с командой.

По словам футболиста, он делает все возможное, чтобы быстрее вернуться к занятиям и двигаться вперед.

Как известно, во время чемпионата мира в 2022 году Нойер сломал ногу во время отпуска на горнолыжном курорте.

Из-за тяжелой травмы он выбыл до конца сезона.

В этом сезоне он провел 12 матчей в Бундеслиге, в которых пропустил 11 голов.