Нойер рассказал, как восстанавливается после тяжелой травмы

Голкипер “Баварии” Мануэль Нойер рассказал, как идет его восстановление после травмы.

По словам футболиста, он уже приступил к силовым и вратарским тренировкам и счастлив, что может посещать тренировки каждый день.

Капитан “Баварии” рассказал, что уже без труда может кататься на велосипеде и выполнять большинство силовых упражнений.

Напомним, что перед ЧМ-2022 Нойер сломал ногу во время отдыха в горах.