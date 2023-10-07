Нойер планирует сыграть против Майнца

Мануэль Нойер восстановился после травмы и уже вернулся в общую группу. Основной голкипер Баварии собирается провести матч против Майнца уже 21 октября после международной паузы, сообщает Bayern & Germany.

Мануэль Нойер свой последний матч провел в составе сборной Германии на Чемпионате мира в Катаре еще в прошлом году, а после сломал ногу во время катания на лыжах. С момента его травмы в составе Баварии его заменяет Свен Ульрайх, а в сборной вместо него играет тер Штеген.

Мануэль Нойер перешел в состав Баварии в далеком 2011 году за€30 млн и с того времени является основным голкипером мюнхенского клуба. Со своей командой он одиннадцать раз становился чемпионом Германии и двукратным обладателем кубка Лиги чемпионов. Также голкипер в составе сборной Германии побеждал на Чемпионате мира.

На данный момент Бавария занимает третье место в Бундеслиге и после шести матчей имеет в своем активе четыре победы и две ничьи. Следующий матч команда проведёт уже завтра, 8 октября, против Фрайбурга.