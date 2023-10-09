Нойер может вернуться в ворота Баварии в конце октября

В конце месяца, 28 октября, состоится матч между "Баварией" и "Дармштадтом", и, согласно журналисту Флориану Плеттенбергу, в этом матче может сыграть Мануэль Нойер.

По данным источников, появление Нойера на поле может быть возможным уже 21 октября против "Майнца" или 24 октября против "Галатасарая". Абсолютным крайним сроком для его возвращения является 28 октября против "Дармштадта". Ожидается, что Нойер начнет играть сразу же, несмотря на длительное отсутствие на соревновательных полях. Сам Нойер надеется на это и хочет быть в стартовом составе.

В декабре 2022 года Нойер получил перелом голени правой ноги во время катания на лыжах в районе Шпицингзее в Баварии, из-за чего ему пришлось пропустить оставшуюся часть сезона.

1 июня 2011 года официально подтвердился трансфер Мануэля Нойера из "Шальке 04" в "Баварию". Он подписал пятилетний контракт с мюнхенским клубом. Позже Нойер упомянул, что его переход в "Баварию" был обусловлен более высоким уровнем клуба, что позволило ему бороться за большие достижения. В результате он отказался от всех попыток руководства "Шальке" удержать его в клубе.

За время своего пребывания в "Баварии" Нойер провел 322 матча за клуб. В этот период он стал многократным чемпионом Бундеслиги, победителем Кубка Германии и Суперкубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА.