Ночь гигантов. Фьюри - Нганну: полное расписание боев, дата и время

В суботу, 28 октября, состоится вечер бокса. Главным поединком станет бой между Тайсоном Фьюри и Нганну.

Вечеро бокса начнется в 18:00 по среднеевропейскому времени.

В этот вечер в Эр-Рияде должны состояться семь поединков:

Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) – Фрэнсис Нганну (дебют)

Джозеф Паркер (32-3, 22 KO) – Cаймон Кин (23-1, 22 KO)

Фабио Уордли (16-0, 15 KO) – Дэвид Аделейе (12-0, 11 KO)

Мартин Баколе (19-1, 14 KO) – Карлос Такам (40-7-1, 28 KO)

Арсланбек Махмудов (17-0, 16 KO) – Джуниор Энтони Райт (20-4-1, 17 КО)

Мозес Итаума (5-0, 3 KO) – Иштван Бернат (10-1, 8 КО)

Джек Макганн (8-0-1, 5 КО) – Альсибиаде Дюран (12-3, 9 КО)

Этот масштабный бой тяжеловесов рассчитан на десять трехминутных раундов и будет оцениваться тремя судьями по 10-балльной системе. Поединок не является выставочным и проходит на регулярном ринге под контролем комиссии, то есть считается поединком профессионального бокса.

На кону не будет пояса WBC Тайсона Фьюри. Для этого поединка был создан специальный титул.