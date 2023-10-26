Ночь гигантов. Фьюри - Нганну: полное расписание боев, дата и время
Новости бокса Вчера, 11:17
Ночь гигантов. Фьюри - Нганну: полное расписание боев, дата и время
В суботу, 28 октября, состоится вечер бокса. Главным поединком станет бой между Тайсоном Фьюри и Нганну.
Вечеро бокса начнется в 18:00 по среднеевропейскому времени.
В этот вечер в Эр-Рияде должны состояться семь поединков:
- Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) – Фрэнсис Нганну (дебют)
- Джозеф Паркер (32-3, 22 KO) – Cаймон Кин (23-1, 22 KO)
- Фабио Уордли (16-0, 15 KO) – Дэвид Аделейе (12-0, 11 KO)
- Мартин Баколе (19-1, 14 KO) – Карлос Такам (40-7-1, 28 KO)
- Арсланбек Махмудов (17-0, 16 KO) – Джуниор Энтони Райт (20-4-1, 17 КО)
- Мозес Итаума (5-0, 3 KO) – Иштван Бернат (10-1, 8 КО)
- Джек Макганн (8-0-1, 5 КО) – Альсибиаде Дюран (12-3, 9 КО)
Этот масштабный бой тяжеловесов рассчитан на десять трехминутных раундов и будет оцениваться тремя судьями по 10-балльной системе. Поединок не является выставочным и проходит на регулярном ринге под контролем комиссии, то есть считается поединком профессионального бокса.
На кону не будет пояса WBC Тайсона Фьюри. Для этого поединка был создан специальный титул.
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