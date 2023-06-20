Французский нападающий Кристофер Нкунку стал игроком "Челси".

Как сообщили на официальном сайте клуба, контракт 25-летнего футболиста будет рассчитан на шесть лет и вступит в силу 1 июля.

В клубе отмечают, что Нкунку зарекомендовал себя как выдающийся атакующий игрок в европейском футболе за последние два сезона.

"Уверены, такой игрок добавит качества, креативности и универсальности в команду. Нкунку продемонстрировал свои способности на высоком уровне с "РБ Лейпциг" и сборной Франции, и клуб с нетерпением ждет, когда он присоединится к команде перед новым сезоном", - говорится в сообщении.