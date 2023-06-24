Нкунку поделился мнением о переходе в "Челси"

Новичок “Челси” Кристофер Нкунку поделился своим мнением о переходе в английский клуб.

По словам футболиста, он считает это место идеальным для своего развития как футболиста и личности. Кроме того, Нкунку высоко оценил город Лондон.

“Я хочу совершенствоваться и выигрывать трофеи. Мне кажется, что ”Челси" – просто великолепный проект на данном этапе моей карьеры", - сказал он.

Нкунку заключил контракт с лондонским клубом до середины 2029 года. За него заплатили “РБ Лейпцигу” 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз забил 16 голов и сделал четыре ассиста в 25 матчах чемпионата Германии.