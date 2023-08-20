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Ницца вступила в борьбу за американца из Барселоны

Новости футбола Сегодня, 00:00
Ницца вступила в борьбу за американца из Барселоны Фото: инстаграм Сержиньо Деста/Автор неизвестен

“Ницца” проявляет интерес к защитнику “Барселоны” и сборной США Серджиньо Десту, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, французский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно сроком на один год. При этом “Ницца” не готова платить игроку всю его зарплату. Ранее сообщалось, что американцем также интересуется ПСВ.

22-летний Дест выступает за “Барселону” с октября 2020 года. Он перешел в каталонский клуб из амстердамского “Аякса”. Сумма трансфера составила 21 миллион евро. Всего он провел за каталонцев 72 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В составе “Барсы" Дест становился обладателем Кубка Испании в сезоне-2020/2021.

В прошлом сезоне Дест на правах аренды играл за “Милан”. Он провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Дест с 2019 года играет за сборную Соединенных Штатов Америки. Всего он провел за американскую национальную команду 26 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки и одну красную карточку.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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