"Ницца" перехватила тренера у "Шахтера"

Пресс-служба “Ниццы" на официальном сайте объявила о назначении Франческо Фариоли на пост главного тренера команды.

Итальянский специалист заключил с французским клубом контракт, условия которого не разглашаются.

Ранее сообщалось, что итальянцем интересовался “Шахтер”.

34-летний Фариоли ранее тренировал “Фатюх Карагюмрюк” и “Аланьяспор”.