Ницца намерена подписать форварда Ювентуса. Трансфер оказался внеплановым

Французская Ницца готовилась к спокойному старту сезона в Лиги Европы и чемпионате, однако, трансферные планы клуба изменились.

Во время сборов в Австрии форвард Ниццы Терем Моффи повредил крестообразную связку колена. Плюс ещё двое форвардов, а именно Гаэтан Лаборд и Эвенн Гуссан, как сообщают СМИ покинут команду. Теперь, согласно TuttoJuve, Ницца озабочена поиском другого форварда.

Кандидатур много, но источник раскрыл лишь одну: форвард Ювентуса Аркадиуш Милик. Поляка уже достаточно длительное время пресса просит на выход из стана «бьянконери».

Ещё в марте сообщалось, что Ювентус рассчитывает получить за 30-летнего форварда в районе 10 миллионов евро.

Милик в минувшем сезоне сыграл в 36 матчах «бьянконери», в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.