"Ницца" на 94-й минуте упустила победу в стартовом матче Лиги 1

В матче 1-го тура чемпионата Франции “Ницца” на своем поле сыграла вничью с “Лиллем” со счетом 1:1. Матч состоялся в городе Ницца на стадионе “Альянц Ривера”. На матче работала бригада арбитров под руководством Бенуа Бастьеном. Ассистентами главного арбитра были Хишам Закрани и Орельен Бертомье, резервный арбитр - Томас Леонар.

На 18-й минуте минуте счет открыл Гаэтан Лаборд. В концовке матча гостей от поражения спас Бафоде Диаките.

Во втором туре “Ницца” на выезде сыграет с “Лорьяном”. “Лилль” на своем поле встретится с “Нантом”. Оба матча состоятся 20 августа.

“Ницца” – “Лилль” - 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 18 Лаборд, 1:1 – 90+4 Диаките.

“Ницца”: Булка, Аталь (Лотомба, 46), Данте, Тодибо, Бар, Ндайшиме, Сансон, Тюрам (Росарио, 57), Бога (Диоп, 57), Лаборд (Гессан, 58), Моффи (Будауи, 81).

“Лилль”: Шевалье, Сантуш, Диаките, Алессандро, Исмаили, Кабелла (Гудмундссон, 81), Андре, Харальдссон (Языджи, 80), Балеба (Гомес, 61), Виржиниюс (Жегрова, 67), Дэвид.

Желтые карточки: Аталь (35), Харальдссон (38), Лаборд (45), Сантуш (45), Тюрам (55).