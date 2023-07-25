"Ницца" купила Бога за 18 миллионов евро

Пресс-служба “Ниццы” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Аталанты” и сборной Кот-д'Ивуара Жереми Бога.

Французский клуб заплатил за футболиста 18 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Африканец подписал с новым клубом долгосрочный контракт.

Бога выступал за “Аталанту" с января 2022 года. Он перешел в клуб из Бергамо из “Сассуоло” на правах аренды. Спустя полгода “Аталанта” выкупила трансфер игрока за 22 миллиона евро. Всего он провел за клуб 47 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Ранее он играл за “Челси”, “Ренн”, “Гранаду” и “Бирмингем Сити”.

Бога с 2017 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду 12 матчей и забил один гол.

Напомним, что в прошлом сезоне “Ницца” финишировала на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Таким образом, французский клуб не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.