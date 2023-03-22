"Ницца" каждый матч платит 25 тысяч евро штрафа из-за тренера

Исполняющий обязанности главного тренера “Ниццы” Дидье Дегар до сих пор не получил профессиональной тренерской лицензии.

По этой причине французскому клубу приходится платить штраф в размере 25 тысяч евро за каждый матч чемпионата Франции.

Однако клуб не против таких расходов, так как с назначением Дегара команда не проиграла в течение 13 матчей во всех турнирах.

До этого Дегар тренировал команду U-17 и дублеров “Ниццы”.

Сейчас “Ницца” идет на 7-м месте турнирной таблицы Лиги 1.