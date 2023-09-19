Нынешний сезон Лиги Чемпионов первый за 20 лет без Месси и Роналду

Сезон Лиги Чемпионов 2023-2024 первый за 20 лет, в котором не примут участие Месси и Роналду.

Месси впервые сыграл в еврокубках – Барселона послала на последнюю игру группового этапа Лиги чемпионов в Донецк запасной состав и Месси провел против «Шахтера» все 90 минут. 2 ноября 2005 года он забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче против «Панатинаикоса». Тогда "Барселона" выиграла со счетом 5:0. Среди первых важных матчей в стартовом составе его первый «Эль Класико» против яростного соперника «Реала» 19 ноября, а также выездная победа над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Формально португалец дебютировал в ЛЧ 20 лет назад, сыграв в квалификации за Спортинг против Интера, но на групповом этапе Криштиану сыграл только год спустя 1 октября 2003-го за МЮ против Штуттгарта.

Две легенды на двоих имеют девять трофеев Лиги Чемпионов. Криштиану Роналду забил 140 голов за все сезоны, а Месси – 129.