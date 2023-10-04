"Никто не идеален": Анчелотти защищает своего вратаря

Главный тренер "Реал Мадрид" Карло Анчелотти выступил в защиту своего вратаря, как сообщается на официальном сайте клуба.

Несмотря на ошибку Кепы в матче против Наполи, наставник "Королевского клуба" по-прежнему поддерживает его. Анчелотти заявил, что у каждого игрока свои характеристики. Кепа отлично выступает на линии ворот и совершил фантастический сейв в первом тайме. Однако он делает ошибки в воздухе. Никто не идеален, ни один из вас. Тренер добавил, что он очень талантлив, но не безупречен.

В целом Анчелотти доволен выступлением своей команды; они хорошо играли между линиями и создавали моменты.

"Мы провели полноценное и серьезное выступление. Мы хорошо сыграли в первом тайме, и после их гола мы сыграли хорошо между линиями и создавали шансы. После пенальти образ игры изменился, и Наполи начал нажимать выше по полю. Мы находились в трудном положении в течение 10 или 15 минут, а затем вернули контроль и забили к концу," - сказал Анчелотти.

Следует напомнить, что Аррисабалага был арендован "Реалом Мадридом" у "Челси" в качестве замены травмированному Тибо Куртуа.