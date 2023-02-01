"Никаких придурков". В "Манчестер Юнайтед" приняли новую трансферную политику

“Манчестер Юнайтед” с лета прошлого года действует по новой трансферной политике, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, руководство английского клуба требует не вести переговоров с футболистами, которые являются токсичными и могут создать негативный фон вокруг клуба.

Напомним, что прошлым летом “Манчестер Юнайтед” приобрел защитников Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласию, полузащитников Каземиро и Кристиана Эриксена, а также вингера Антони. Зимой манкунианцы усилились полузащитником Марселем Забитцером и нападающим Ваутом Вегорстом.

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