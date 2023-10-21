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Финалист Уимблдона-2022 остался без рейтинга ATP

Новости тенниса Сегодня, 04:20
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Финалист Уимблдона-2022 остался без рейтинга ATP Финалист Уимблдона-2022 остался без рейтинга ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос остался без рейтинга ATP на этой неделе. Причиной этому стали многочисленные травмы австралийца, которые начались в конце прошлого сезона, и в итоге закончились травмой колена, что помешало ему принять участие в Australian Open.

Кирьос в этом году провел лишь один официальный матч в первом туре штутгартского турнира в июне. В этом матче он проиграл в двух сетах китайцу Ибину Ву, за что не получил ни единого очка рейтинга ATP. Вскоре после этого австралиец получил травму запястья, из-за чего ему пришлось отказаться от участия в Уимблдоне и остальных матчей 2023 года.

Из-за всего этого, на текущей неделе Кирьос потерял последние 90 очков рейтинга ATP, которые у него еще были после выхода в четвертьфинал турнира в Токио в прошлом году.

Кирьос не стал комментировать свой вылет из рейтинга в социальных сетях, но весьма вероятно, что, как и другие, такие как Рафа Надаль, он вернется к играм на корте в сезоне 2024 года.

Ник Кирьос становился победителем Открытого чемпионата Австралии-2022 в паре, был финалистом турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022), в котором проиграл Новаку Джоковичу, а также является победителем одиннадцати турниров ATP (из них семь в одиночном разряде).

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