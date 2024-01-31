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Нигерия – Ангола: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Новости футбола Сегодня, 14:09
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Нигерия – Ангола: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 В пятницу, 2 февраля, начинаются четвертьфинальные матчи Кубка африканских наций. В первой игре этой стадии Нигерия сыграет против Анголы. DailySports подготовил для вас информацию о том, где смотреть этот матч.

В пятницу, 2 февраля, начинаются четвертьфинальные матчи Кубка африканских наций. В первой игре этой стадии Нигерия сыграет против Анголы. DailySports подготовил для вас информацию о том, где смотреть этот матч.

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Нигерия – Ангола: что нужно знать о матче?

Сборная Нигерии довольно уверенно проходила в четвертьфинал. На групповом этапе они победили Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар и сыграли вничью с Экваториальной Гвинеей. В 1/8 финала нигерийцы обыграли Камерун со счетом 2:0, Адемола Лукман оформил победный дубль. У Анголы путь в 1/4 был подобным. На групповом этапе они сыграли вничью и дважды победили. В матче плей-офф Ангола разбила Намибию со счетом 3:0. Джельсон Дала оформил дубль, еще один мяч в свой актив записал Мабулулу.

Нигерия – Ангола: когда и где состоится матч?

Матч 1/4 финала Кубка африканских наций между Нигерией и Анголой пройдет в пятницу, 2 февраля, и начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 18:00
  • Киев – 19:00
  • Ереван – 21:00
  • Астана – 23:00

Нигерия – Ангола: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Грузия - Silk Sport
  • Израиль - 5Sport
  • Казахстан - МЕGOGGО
  • Польша - МЕGOGО
  • Украина - МЕGOGO
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