Нидерланды теряют одного из лидеров перед матчем с Францией

Полузащитник “Барселоны” и сборной Нидерландов Френки де Йонг выбыл из строя из-за травмы, сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, футболист травмировался в матче 26-го тура чемпионата Испании против “Реала” (2:1). По результата медицинского обследования, хавбек пропустит около двух недель. Таким образом, он пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против Франции и Гибралтара.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за “Барселону” 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас.

Матч Франция - Нидерланды состоится 24 марта. Матч Нидерланды - Гибралтар пройдет 27 марта.

Не пропустите: Англия понесла серьезнейшие потери перед матчами с Италией и Украиной.