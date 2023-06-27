Нидерланды не смогли победить Грузию в матче молодежного чемпионата Европы

В матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы (U21) сборная Нидерландов сыграла вничью со сборной Грузии со счетом 1:1.

На 42-й минуте счет открыл Зурико Давиташвили, но в конце первого тайма счет сравнял Кеннет Тейлор.

Грузия, набрав пять очков, заняла первое место в группе А и вышла в четвертьфинал. Нидерланды с 3 очками заняли третье место и завершили выступления на турнире.

Нидерланды U21 - Грузия U21 - 1:1 (1:1)

Голы: Давиташвили, 42 - 0:1, Тейлор, 45+6 - 1:1

Нидерланды: Вербрюгген, ван Эвейк (Матсен, 83), ван Хекке, ван де Вен, Хартман (Манхуф, 83), Бюргер (Тавшан, 74), Гравенберх, Тейлор, Эккеленкамп (Даллинга, 74), Саммервилл, Бробби (Зиркзее, 21).

Грузия: Мамардашвили, Сазонов, Гелашвили, Каландадзе, Гочолеишвили, Цитаишвили (Хвадагиани, 58), Ломинадзе (Гагнидзе, 46), Меквабишвили, Азаров, Давиташвили (Мамагейшвили, 90+2), Гагуа (Гулиашвили, 79).