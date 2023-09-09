Ни один футбольный клуб не вошел в десятку самых богатых в мире

Forbes обнародовал обновленный рейтинг 50 самых богатых спортивных клубов мира, сообщили на сайте журнала.

Ни одна из футбольных команд не попала даже в десятку самых богатых. На 11 строчке расположился Реал Мадрид со стоимостью клуба 6,07 миллиарда долларов. Также в списке: английский Манчестер Юнайтед ($6 млрд), каталонская Барселона ($5,508 млрд), английские клубы Ливерпуль ($5,288 млрд) и Манчестер Сити ($4,99 млрд), немецкая Бавария ($4,86 млрд) и французский Пари Сен-Жермен ($4,21 млрд).

По состоянию на сегодня, самым богатым спортивным клубом является Даллас Ковбойс. Это представитель НФЛ (американского футбола), стоимость клуба оценивается в девять млрд долларов. В общем, НФЛ остается самой дорогой спортивной лигой в мире благодаря гарантированным телевизионным соглашениям, которые к концу 2033 года могут достигать более $126 млрд. Среди представителей американского футбола в списке сразу 30 команд, столько, как и в прошлом году.

Совокупная стоимость 50 самых дорогих спортивных команд мира оценивается в 256 млрд долларов (в среднем $5,12 млрд каждая), что на 15% больше года назад.