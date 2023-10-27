НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила американского хоккеиста "Оттава Сенаторз" Шейна Пинто на 41 матч из-за нарушения правил, касающихся ставок, как сообщается на официальном сайте лиги.

Официальное объявление НХЛ указывает, что деятельность игрока связана с спортивными ставками. Канадское издание Sportsnet также сообщает, что конкретная причина дисквалификации может быть связана с прокси-ставками, при которых другие лица имеют доступ к учетной записи хоккеиста у букмекеров.

В то же время в лиге заявили, что Пинто сам не делал ставок на матчи НХЛ. Игрокам и членам клубного персонала НХЛ строго запрещено делать ставки на результаты матчей лиги.

Клуб опубликовал официальное заявление, в котором заявил, что Шейн – ценный член клуба, привлекательный, умный молодой человек, который принял плохие решения, приведшие к его отстранению Национальной хоккейной лигой.

"Оттава Сенаторз полностью поддерживают правила НХЛ в отношении ставок. Несмотря на наше разочарование этой проблемой, вся организация остается преданной Шейну и будет работать с ним, предоставлять ему всю необходимую поддержку, чтобы разобраться с проблемами и снова стать сильным вкладником в наше сообщество", - говорится в заявлении.

Сам хоккеист извинился перед лигой, клубом и болельщиками. Шейн Пинто взял на себя полную ответственность и ожидает возвращения на лед вместе со своей командой.

Шейн Пинто был выбран "Оттавой" в НХЛ в 2019 году под 32-м общим номером. Он выступает на позиции центрального нападающего и дебютировал в НХЛ в сезоне 2020/21. Его первый гол в лиге был забит 5 мая 2021 года.