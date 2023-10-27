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НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч

Новости хоккея Сегодня, 14:20
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила американского хоккеиста "Оттава Сенаторз" Шейна Пинто на 41 матч из-за нарушения правил, касающихся ставок, как сообщается на официальном сайте лиги.

Официальное объявление НХЛ указывает, что деятельность игрока связана с спортивными ставками. Канадское издание Sportsnet также сообщает, что конкретная причина дисквалификации может быть связана с прокси-ставками, при которых другие лица имеют доступ к учетной записи хоккеиста у букмекеров.

В то же время в лиге заявили, что Пинто сам не делал ставок на матчи НХЛ. Игрокам и членам клубного персонала НХЛ строго запрещено делать ставки на результаты матчей лиги.

Клуб опубликовал официальное заявление, в котором заявил, что Шейн – ценный член клуба, привлекательный, умный молодой человек, который принял плохие решения, приведшие к его отстранению Национальной хоккейной лигой.

"Оттава Сенаторз полностью поддерживают правила НХЛ в отношении ставок. Несмотря на наше разочарование этой проблемой, вся организация остается преданной Шейну и будет работать с ним, предоставлять ему всю необходимую поддержку, чтобы разобраться с проблемами и снова стать сильным вкладником в наше сообщество", - говорится в заявлении.

Сам хоккеист извинился перед лигой, клубом и болельщиками. Шейн Пинто взял на себя полную ответственность и ожидает возвращения на лед вместе со своей командой.

Шейн Пинто был выбран "Оттавой" в НХЛ в 2019 году под 32-м общим номером. Он выступает на позиции центрального нападающего и дебютировал в НХЛ в сезоне 2020/21. Его первый гол в лиге был забит 5 мая 2021 года.

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