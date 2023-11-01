НХЛ назвала трех звезд октября

НХЛ объявила имена игроков, которые, по мнению лиги, были лучшими в прошлом месяце.

Третьей звездой стал игрок "Бостон Брюинз" Дэвид Пастрняк. Хоккеист набрал очки в семи из девяти своих матчей. В общей сложности, в девяти матчах Дэвид набрал 14 очков, забив восемь голов и отдал шесть голевых передач. Кроме того, "Бостон" имеет лучшую серию набранных очков в истории франшизы. Во всех девяти матчах "Брюинз" набрали очки. В настоящее время они занимают первое место в Восточной конференции, имея 17 очков.

Второй звездой октября стал хоккеист "Ванкувер Кэнакс" Элиас Петтерссон. Центральный нападающий набрал 16 очков в девяти матчах. Швед забил пять шайб и отдал 11 головых передач. Благодаря такой результативности, "Ванкувер" идет на втором месте в Западной конференции и имеет 13 очков в активе.

Первой звездой месяца стал нападающий "Нью-Джерси Девилс" Джек Хьюз. В стартовых восьми матчах американец набрал 18 очков. Он забил пять голов и отдал 13 голевых передач. Он набрал наибольшее количество очков среди игроков "Девилс" в первых восьми матчах сезона, побив предыдущий рекорд - 15 очков, который принадлежал Полу Гарднеру в сезоне 1977-78. "Нью-Джерси" в стартовых восьми матчах набрала 11 очков и идет на шестом месте.

Jack Hughes, Elias Pettersson and David Pastrnak have been named the NHL’s “Three Stars” for the month of October.#NHLStats: https://t.co/e29Rnyff0I pic.twitter.com/AZSfITC72y — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 1, 2023

Недавно НХЛ объявила имена трех звезд прошлой игровой недели.