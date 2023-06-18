Нголо Канте определился со своим будущим клубом

Полузащитник лондонского “Челси” и сборной Франции Нголо Канте принял решение перейти в “Аль-Иттихад”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист успешно прошел медицинское обследование в клубе из Саудовской Аравии. Ожидается, что француз подпишет контракт с новым клубом до лета 2027 года. Хавбек достанется “Аль-Иттихад” бесплатно, так как его контракт с английским клубом истекает 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Канте провел за “Челси” девять матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.