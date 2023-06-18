Нголо Канте определился со своим будущим клубом
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Нголо Канте/Автор неизвестен
Полузащитник лондонского “Челси” и сборной Франции Нголо Канте принял решение перейти в “Аль-Иттихад”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист успешно прошел медицинское обследование в клубе из Саудовской Аравии. Ожидается, что француз подпишет контракт с новым клубом до лета 2027 года. Хавбек достанется “Аль-Иттихад” бесплатно, так как его контракт с английским клубом истекает 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне 32-летний Канте провел за “Челси” девять матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Adidas выпустил короткий фильм о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 (видео)
Новости футбола Сегодня, 11:10 Италия в результативном матче выиграла матч за 3 место Лиги наций
Новости футбола Сегодня, 04:06 Бразилия одержала крупную победу в товарищеском матче
Новости футбола Вчера, 16:48 Португалия одержала разгромную победу в отборе Евро-2024
Новости футбола 16 июн 2023, 16:43 Украина одержала невероятную победу над Северной Македонией в отборе Евро-2024
Новости футбола 15 июн 2023, 16:15 "Наполи" объявил о назначении нового главного тренера
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:41 "Жирона" Цыганкова может купить экс-нападающего "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Челси" может купить трансферную цель "Реала" и "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Манчестер Юнайтед" может купить нападающего "Астон Виллы" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Бавария" перехватила трансферную цель "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 14:42 "Аль-Наср" Роналду может купить полузащитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 14:30 "Барселона" хочет купить полузащитника сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 14:15 Нголо Канте определился со своим будущим клубом Новости футбола Сегодня, 13:55 "Кварадона" - самый подорожавший футболист Серии А Новости футбола Сегодня, 13:42 "Арсенала" хочет купить таланта сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 13:30 "Аль-Хилаль" перехватил трансферную цель "Барселоны"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 19 июн 2023 Прогноз на матч Северная Ирландия - Казахстан 19 июня 2023 года Футбол 19 июн 2023 Прогноз на матч Ирландия - Гибралтар 19 июня 2023 года Футбол 19 июн 2023 Прогноз на матч Израиль - Андорра 19 июня 2023 года Футбол 19 июн 2023 Прогноз на матч Беларусь - Косово 19 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Норвегия - Кипр 20 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Молдова - Польша 20 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Лихтенштейн - Словакия 20 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Исландия - Португалия 20 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Уругвай - Куба 21 июня 2023 года Футбол 20 июн 2023 Прогноз на матч Боливия - Чили 21 июня 2023 года