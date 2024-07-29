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НФЛ ввела новое правило, которое будет касаться тренеров

Новости НФЛ 29 июл 2024, 04:31
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
НФЛ ввела новое правило, которое будет касаться тренеров Getty

В Национальной футбольной лиге ввели изменения в правилах на следующий сезон. На этот раз они будут касаться тренеров.

Кэти Янси, вице-президент НФЛ по вопросам прав на трансляцию, политики и соблюдения требований сообщила, что НФЛ будет требовать от главных тренеров давать интервью в прямом эфире во время игр в сезоне 2024 года.

«В этом году вступает в силу новая политика, согласно которой все клубы должны предоставить главного тренера для интервью в прямом эфире во время игры. Каждая команда должна предоставить главного тренера: одного в первом тайме, одного во втором.

Это касается всех команд, и это доступно для всех телевизионных партнеров», - заявила она.

В общем, интервью на поле во время матчей не является чем-то необычным для трансляций НФЛ, но новое требование будет означать, что тренеры не будут иметь права отказать журналистам.

К стати, за прошлый сезон НФЛ смогла заработать примерно 13 миллиардов. Каждая из команд получит по 400 миллионов евро.

Напомним, что команда НФЛ Каролина Пантерс останется в городе Шарлотт, ведь городской совет выделил средства на реконструкцию стадиона. Согласно плану, на обновление стадиона выделили 800 миллионов долларов.

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