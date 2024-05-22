НФЛ будет тестировать автоматическую систему определения набора первого дауна

На предсезонке этим летом, НФЛ начнет тестирование автоматической системы определения набора первого дауна, сообщает CBS Sports.

Лига уже провела предварительные закрытые тесты, а во время предсезонных играх будут полноценные боевые тесты. Если к системе не возникнет вопросов, НФЛ будет рекомендовать ее к установке на всех стадионах, которые будут принимать матчи лиги.

Система уже установлена на стадионах Джетс/Джаянтс и Долфинс. Если другие команды успеют установить систему до начала нового сезона, то она будет работать уже в этом году. Иначе, полноценный запуск системы автоматической фиксации состоится в 2025 году.

Несмотря на внедрение автоматической системы, бригады с цепями все равно останутся на матчах НФЛ. Однако они будут использоваться как резервный вариант и как ориентир для тренеров, игроков и болельщиков. Также, они будут запасными арбитрами на случай травмы основных, а также будут давать справки главным тренерам и игрокам относительно возможных вопросов по арбитражу.

Напомним, что недавно Национальная футбольная лига разработала прототипы новых шлемов для игроков, они превзошли все имеющиеся. Лига и профсоюз игроков провели лабораторные тесты новых видов шлемов.