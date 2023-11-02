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"Невозможно описать эмоции". Беллингем рассказал о первых днях в Реале

Новости футбола Вчера, 08:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
"Невозможно описать эмоции". Беллингем рассказал о первых днях в Реале "Невозможно описать эмоции". Беллингем рассказал о первых днях в Реале

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем вспомнил о первых днях в испанской команде.

Английский футболист перебрался в стан “сливочных” минувшим летом из дортмундской “Боруссии”.

По словам Беллингема, он очень нервничал, когда впервые вошел в раздевалку.

"Я никогда не преувеличивал достижения звезд. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь, что они достигли, трудно не сказать: "Вау, это вершина футбола".

В первое время я внимательно наблюдал за своими товарищами по команде и задавался вопросом: "Может быть, Тони Кроос ест золото?" Но потом понимаешь, что все они очень скромные ребята. Они также помогают адаптироваться к команде. После этого я осознал, что, независимо от того, насколько успешным ты станешь, и сколько ты выиграешь, ты все равно можешь быть отличным человеком, как эти ребята.

Невозможно описать эмоции от первой игры на "Сантьяго Бернабеу". Это была мечта, ставшая реальностью. Наш белый футбольный джерси известен во всем мире. Когда ты его носишь, ты почти чувствуешь себя супергероем. Это большая честь. Ты должен постоянно демонстрировать свое мастерство на поле, чтобы иметь возможность носить его неделю за неделей", - цитирует слова Беллингема L'Equipe.

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