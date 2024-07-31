Невероятный. Французский пловец выигрывает третье золото и снова устанавливает Олимпийский рекорд

В среду, 31 июля, прошел финал плавания на дистанции 200 метров брассом. Леон Маршан продолжает доминировать в своей дисциплине.

Французский пловец завоевал еще одну золотую награду Олимпиады 2024. Он прошел дистанцию за 2:05.85 минуты. Кроме того, что это его третья золотая медаль на этих играх, так еще, Маршан установил Олимпийский рекорд.

LÉON MARCHAND EST IMMENSE !



C’est quoi cette finale de zinzin 🤯

Le 200m n’a définitivement plus de secret pour lui !

3e titre olympiqueee 🥇#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/pd9GHKv9Gt — Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2024

Также, на втором месте финишировал Зак Стабблети-Кук из Австралии, а трио лидеров замкнул голландец Каспар Корбо.

Кроме этого, Маршан одержал победу в заплыве и продемонстрировал время - 1:51.21 минуты. Это стало новым Олимпийским рекордом в баттерфляе на 200 метров.

К слову, Леон Маршан получил золотую награду на дистанции 400 метров комплексным стилем на Играх 2024 года. Он финишировал первым с результатом 4:02.95 минуты и побил рекорд, который 16 лет принадлежал легендарному американцу Майклу Фелпсу.