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Невероятнее деньги. Саудиты хотят, чтобы Моуриньо поехал тренировать к ним

Новости футбола Сегодня, 14:15
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Невероятнее деньги. Саудиты хотят, чтобы Моуриньо поехал тренировать к ним Невероятнее деньги. Саудиты хотят, чтобы Моуриньо поехал тренировать к ним

Клубы Саудовской Аравии выразили желание, чтобы Жозе Моуриньо приехал тренировать их, сообщил журналист Nicolò Schira.

По его информации, Саудовская Аравия готова предложить "особому" 50 миллионов евро в год.

По предварительной информации, на данный момент не проводились и не планируются переговоры о новом контракте Моуринью и Ромы. Их расставание запланировано на июнь после окончания текущего контракта. Пока неясно, какие планы у тренера на будущее, хочет ли он продолжить работу в Европе или готов отправиться в Саудовскую Аравию.

Контракт Жозе Моуриньо с Ромой действует до лета 2024 года. Португалец работает в римском клубе третий сезон. Моуриньо успешно тренирует Рому в еврокубках. Он выиграл Лигу конференций в 2022 году и дошел до финала Лиги Европы в 2023 году. Однак Моуриньо так и не смог привести "Рому" в Лигу чемпионов.

Особенный выразил желание работать с национальной сборной. Однак, вероятным кажется вариант, что Жозе Моуриньо все-таки выберет большой контракт в Саудовской Аравии.

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