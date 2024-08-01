Невероятная доминация. Китай выиграл уже шесть наград по стрельбе на Олимпиаде

На Олимпийских играх 2024, которые сейчас проходят в Париже, завершились еще одни соревнования по стрельбе. Золотую награду завоевал представитель Китая Лиу Юкуну.

Китайский стрелок 463.6 балла во время стрельбы из трех положений с 50 метров. В общем, для представителей Китая - это уже шестая награда в стрельбе на этой Олимпиаде. Китайские спортсмены завоевали четыре золота и два серебра.

On target for first place! 🇨🇳



Liu Yukun clinches #gold for People’s Republic of China in shooting men’s 50m rifle 3 positions. That is their fourth shooting gold at Paris 2024.@OlympicsCN | @issf_official | #ShootingSport | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherForTomorrow pic.twitter.com/GjduA9YMya — The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024

Ни одна другая страна не выиграла больше наград, чем стрелки из Китая. На втором месте представители Южной Кореи, у которых четыре награды.

К слову, на Олимпийских играх 2024 китайский спортсмен Пань Чжанле преодолел дистанцию за 46.40 секунды, установив новый мировой рекорд в плавании вольным стилем на 100 метров.

Также, французский пловец Леон Маршан выиграл уже три золотые награды на Олимпийских играх 2024. Более того, во всех случаях он смог установить Олимпийские рекорды.