Невероятная доминация. Китай выиграл уже шесть наград по стрельбе на Олимпиаде
На Олимпийских играх 2024, которые сейчас проходят в Париже, завершились еще одни соревнования по стрельбе. Золотую награду завоевал представитель Китая Лиу Юкуну.
Китайский стрелок 463.6 балла во время стрельбы из трех положений с 50 метров. В общем, для представителей Китая - это уже шестая награда в стрельбе на этой Олимпиаде. Китайские спортсмены завоевали четыре золота и два серебра.
Ни одна другая страна не выиграла больше наград, чем стрелки из Китая. На втором месте представители Южной Кореи, у которых четыре награды.
К слову, на Олимпийских играх 2024 китайский спортсмен Пань Чжанле преодолел дистанцию за 46.40 секунды, установив новый мировой рекорд в плавании вольным стилем на 100 метров.
Также, французский пловец Леон Маршан выиграл уже три золотые награды на Олимпийских играх 2024. Более того, во всех случаях он смог установить Олимпийские рекорды.